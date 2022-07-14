В «Уфе» рассказали, когда хотят определиться с будущим Агаларова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о будущем форварда Гамида Агаларова.

«Мы надеемся решить этот вопрос быстрее. В Европе только открылось трансферное окно. В России оно будет открыто до начала сентября. Я ничего не планирую, тут всё зависит не только от меня», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

21-летний футболист забил 19 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. При этом уфимский клуб вылетел в ФНЛ, проиграв в стыковых матчах «Оренбургу».

13 июля стало известно, что португальский «Маритиму» заинтересован в услугах россиянина.

Ранее Газизов высказался о возможном переходе Агаларова в «Маритиму».