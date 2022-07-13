Газизов: «Маритиму» не единственный клуб из Европы, который заинтересован в Агаларове

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном переходе нападающего Гамида Агаларова в португальский «Маритиму».

«Не могу отрицать, что у нас есть предложение от «Маритиму», потому что это один из вариантов и мы его рассматриваем. Но это не единственный клуб из Европы», — цитирует Газизова «Матч ТВ».

По его словам, есть клубы из Бельгии и Турции, которые заинтересованы в услугах российского форварда. Он также отметил, что представители 21-летнего футболиста ведут переговоры с «Ахматом».

Агаларов забил 19 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. При этом «Уфа» вылетела в ФНЛ, проиграв в стыковых матчах «Оренбургу».

Ранее Газизов опроверг информацию о том, что башкирский клуб договорился продать Агаларова в грозненский «Ахмат».