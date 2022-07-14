Источник: в услугах Роналду заинтересован клуб из Саудовской Аравии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на TVI и CNN Portugal, клуб предлагает футболисту годичную зарплату в 125 млн евро.

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее в «Пари Сен-Жермен» передумали покупать Роналду.