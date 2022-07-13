Мостовой стал главным тренером клуба Медийной футбольной лиги «Катюша»

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Продюсер клуба «Катюша» Георгий Горностаев сообщил, что бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой стал главным тренером команды Медийной футбольной лиги.

«Переговоры проходили интересно. Мостовой никак не воспринимал Медиалигу. Ребята с «Матча» дали понять, что ему будет интересно. Мостовой в итоге сказал, что готов внести свой след в историю медиафутбола», — цитирует Горностаева «Чемпионат».

Горностаев уверен, что Мостовой способен продемонстрировать в «Катюше», «насколько он крутой тренер». По словам продюсера команды, экс-хавбек московского «Спартака», просмотрев несколько матчей, поменял своё мнение о Медиалиге.

53-летний Мостовой завершил спортивную карьеру в 2005 году. Футболист выступал за московский «Спартак». В составе столичного клуба он стал двукратным чемпионом СССР. Также Мостовой играл за «Бенфику», «Кан» и «Страсбург», «Сельту» и «Алавес».

Ранее глава организации AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что Мостовой может возглавить команду бойцов в Медийной футбольной лиге.

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