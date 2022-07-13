Мостовой стал главным тренером клуба Медийной футбольной лиги «Катюша»

Продюсер клуба «Катюша» Георгий Горностаев сообщил, что бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой стал главным тренером команды Медийной футбольной лиги.

«Переговоры проходили интересно. Мостовой никак не воспринимал Медиалигу. Ребята с «Матча» дали понять, что ему будет интересно. Мостовой в итоге сказал, что готов внести свой след в историю медиафутбола», — цитирует Горностаева «Чемпионат».

Горностаев уверен, что Мостовой способен продемонстрировать в «Катюше», «насколько он крутой тренер». По словам продюсера команды, экс-хавбек московского «Спартака», просмотрев несколько матчей, поменял своё мнение о Медиалиге.

53-летний Мостовой завершил спортивную карьеру в 2005 году. Футболист выступал за московский «Спартак». В составе столичного клуба он стал двукратным чемпионом СССР. Также Мостовой играл за «Бенфику», «Кан» и «Страсбург», «Сельту» и «Алавес».

Ранее глава организации AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что Мостовой может возглавить команду бойцов в Медийной футбольной лиге.