Азмун: Леверкузен — реальный колхоз, Петербург — клёвый

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Бывший нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун высказался об условиях работы в леверкузенском «Байере».
Азмун: Леверкузен — реальный колхоз, Петербург — клёвый
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«Леверкузен очень маленький город. Реальный колхоз. Вот Петербург — нет. Питер клёвый. А про Леверкузен можем сказать, что это колхоз. Только так», — цитирует Азмуна Sport24.

Форвард сборной Ирана признался, что скучает по всем в «Зените», болельщикам и Санкт-Петербургу.

«Я ушёл из «Зенита», но моё сердце — вместе с ними и с командой. Надеюсь, они проведут очень сильный сезон», — добавил он.

Напомним, что иранский футболист перешёл из «Зенита» в «Байер» в зимнее трансферное окно. За немецкий клуб Азмун провёл 11 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Ранее Азмуна обязали выплачивать четверть доходов в качестве алиментов для дочери от девушки Алии из Казани.

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