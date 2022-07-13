Колосков: переход Агаларова в «Маритиму» хорошо отразится на российском футболе

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал возможный трансфер форварда «Уфы» Гамида Агаларова в португальский «Маритиму».

«Переход в португальский клуб — большой шаг вперёд, потому что Португалия — футбольная страна, которая, мне кажется, выдаёт наибольшее количество талантливых футболистов на Европейском континенте. Трансфер в «Маритиму» хорош и для Агаларова, и для клуба, и для российского футбола», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем Колосков выразил удивление, что Агаларов не востребован клубами Российской премьер-лиги (РПЛ). Он подчеркнул, что 21-летний форвард имеет хорошие бомбардирские качества с большими перспективами.

Агаларов забил 19 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. При этом уфимский клуб вылетел в ФНЛ, проиграв в стыковых матчах «Оренбургу».

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил информацию, что Агаларов может продолжить карьеру в «Маритиму».