В «Уфе» рассказали о переговорах с португальским «Маритиму» по трансферу Агаларова

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил информацию, что форвард команды Гамид Агаларов может продолжить карьеру в португальском «Маритиму».
В «Уфе» рассказали о переговорах с португальским «Маритиму» по трансферу Агаларова
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«Маритиму» — это, может быть, один из вариантов продолжения карьеры Гамида Агаларова. Также с футболистом ведут переговоры команды из Европы и один из российских клубов. Гамид об этом знает», — приводит слова Газизова Sport24.

21-летний футболист является лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22 — он забил 19 мячей. При этом «Уфа» вылетела в ФНЛ, проиграв в двухматчевом противостоянии «Оренбургу» (3:4).

Ранее бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт заявил, что Агаларов неинтересен петербургскому клубу.

 

 

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