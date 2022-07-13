В «Уфе» рассказали о переговорах с португальским «Маритиму» по трансферу Агаларова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил информацию, что форвард команды Гамид Агаларов может продолжить карьеру в португальском «Маритиму».

«Маритиму» — это, может быть, один из вариантов продолжения карьеры Гамида Агаларова. Также с футболистом ведут переговоры команды из Европы и один из российских клубов. Гамид об этом знает», — приводит слова Газизова Sport24.

21-летний футболист является лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22 — он забил 19 мячей. При этом «Уфа» вылетела в ФНЛ, проиграв в двухматчевом противостоянии «Оренбургу» (3:4).

Ранее бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт заявил, что Агаларов неинтересен петербургскому клубу.