Борис Рапопорт считает, что Агаларов не очень интересен «Зениту»

Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт заявил, что форвард «Уфы» Гамид Агаларов не интересен петербургскому клубу.

«Чтобы оценивать Агаларова, нужно посмотреть сезон или два, чтобы появилась какая-то стабильность в его игре. В тот футбол, в который играет «Зенит», особенно при контроле мяча и проводя позиционные атаки, на мой взгляд, он вряд ли сможет играть. Я думаю, что для «Зенита» сейчас он не очень интересен», — приводит слова Рапопорта «Советский спорт».

Он также отметил, что Агаларову необходимы передачи с фланга в штрафную площадь, где форвард агрессивно играет в одно-два касания. По его словам, «Зениту» после ухода Дзюбы нужен разноплановый нападающий, чтобы можно было поменять игровую схему и модель в процессе игры.

21-летний футболист является лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22 — он забил 19 мячей. При этом «Уфа» вылетела в ФНЛ, проиграв в двухматчевом противостоянии «Оренбургу» (3:4).

Ранее бывший защитник «Уфы» Боян Йокич высказал мнение, что Агаларову стоит остаться на пару сезонов в «Зените», после чего попробовать свои силы за границей.