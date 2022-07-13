Маслов рассказал о несостоявшемся трансфере Агаларова в «Торпедо»

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Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал, что клуб мог бесплатно арендовать форварда «Уфы» Гамида Агаларова, однако трансферу помешал Сергей Игнашевич, который на тот момент возглавлял клуб.
Маслов рассказал о несостоявшемся трансфере Агаларова в «Торпедо»
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«Агаларова бесплатно можно было забрать в аренду. Игнашевич не захотел, потому что не забивал он совсем. А теперь он — впервые в истории лучший бомбардир из вылетевшей команды. Чек за аренду или выкуп — космос!» — приводит слова Маслова «Чемпионат».

Он также заявил, что ему интересно посмотреть на Агаларова в следующем сезоне. По его словам, если форвард снова забьёт десять мячей, то это гарантия того, что он каждый год будет забивать от семи мячей, а в удачные сезоны — по 15.

21-летний футболист забил 19 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. При этом уфимский клуб вылетел в ФНЛ, проиграв в стыковых матчах «Оренбургу».

Ранее Маслов рассказал, какой бюджет будет у «Торпедо» на сезон-2022/23.

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