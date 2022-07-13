Тарпищев отреагировал на информацию о возможном отстранении россиян от Уимблдона-2023
- РИА Новости
«Зачем мусолить тему отстранения наших теннисистов в следующем году? Через год произойдёт множество событий, а мы им даём зацепку, чтобы они могли нас раздражать. Не вижу смысла реагировать на бред, который сейчас может нести кто угодно», — приводит слова Тарпищева Sport24.
Организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире из-за ситуации на Украине.
ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и ITF.
Ранее сообщалось, что российские и белорусские теннисисты могут быть отстранены от Уимблдона в 2023 году, если ситуация на Украине не улучшится.