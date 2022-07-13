Тарпищев отреагировал на информацию о возможном отстранении россиян от Уимблдона-2023

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию о том, что российских спортсменов могут не допустить до участия в Уимблдонском турнире в 2023 году.
Тарпищев отреагировал на информацию о возможном отстранении россиян от Уимблдона-2023
  • РИА Новости

«Зачем мусолить тему отстранения наших теннисистов в следующем году? Через год произойдёт множество событий, а мы им даём зацепку, чтобы они могли нас раздражать. Не вижу смысла реагировать на бред, который сейчас может нести кто угодно», — приводит слова Тарпищева Sport24.

Организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире из-за ситуации на Украине.

ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и ITF.

Ранее сообщалось, что российские и белорусские теннисисты могут быть отстранены от Уимблдона в 2023 году, если ситуация на Украине не улучшится.

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