Daily Mail: Уимблдон может повторно отстранить россиян от турнира в 2023 году

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Российские и белорусские теннисисты могут быть отстранены от Уимблдона в 2023 году, если ситуация на Украине не улучшится.
Daily Mail: Уимблдон может повторно отстранить россиян от турнира в 2023 году
  • Legion-Media

Как сообщает Daily Mail, окончательное решение по вопросу неучастия спортсменов из России и Белоруссии будет принято не раньше марта 2023 года.

Отмечается, что официальные лица Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) воодушевлены словами представителя Международного олимпийского комитета (МОК) Крейга Риди о неучастии российских спортсменов в Играх-2024.

Ранее в МОК прокомментировали слова бывшего президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейга Риди о неучастии россиян в ОИ-2024.

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