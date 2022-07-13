Валуев отреагировал на слова Риди о возможном неучастии россиян в ОИ-2024

Российский боксёр, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о заявлении члена Международного олимпийского комитета (МОК) Крэйга Риди о том, что российские спортсмены вряд ли примут участие в летних Играх 2024 года в Париже.

«Всё будет так, как скажет государь. А он сегодня, пусть даже незаконно, твёрдо намерен доказывать миру свою гегемонию, даже стреляя себе в голову», — цитирует Валуева «РБ Спорт».

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.

ОИ-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание Риди о возможном недопуске россиян до летних Игр 2024 года в Париже.