Шорт-трекист Елистратов отказался от предложения тренироваться в Китае

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион по шорт-треку россиянин Семён Елистратов рассказал о своих ближайших планах.
Шорт-трекист Елистратов отказался от предложения тренироваться в Китае
  • РИА Новости

«Было предложение со стороны Китая в конце апреля. Не совсем понимаю, почему это было сделано не через Министерство спорта. Я так понимаю, это отличная коммерческая история, предложение денежное, я отказался», — цитирует Елистратова ТАСС.

По его словам, в России созданы все условия для подготовки. Елистратов дал понять, что после тяжёлого олимпийского сезона приоритетом является восстановление физических кондиций.

«Идёт тренировочный план, но он не форсируется. Не знаю, насколько это возможно сделать в Китае», — добавил он.

СМИ сообщали, что россияне Александр Румянцев и Данила Семериков будут тренироваться в Китае с местными конькобежцами.

Ранее президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев заявил, что иностранные спортсмены по-дружески относятся к россиянам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить