Шорт-трекист Елистратов отказался от предложения тренироваться в Китае

Олимпийский чемпион по шорт-треку россиянин Семён Елистратов рассказал о своих ближайших планах.

«Было предложение со стороны Китая в конце апреля. Не совсем понимаю, почему это было сделано не через Министерство спорта. Я так понимаю, это отличная коммерческая история, предложение денежное, я отказался», — цитирует Елистратова ТАСС.

По его словам, в России созданы все условия для подготовки. Елистратов дал понять, что после тяжёлого олимпийского сезона приоритетом является восстановление физических кондиций.

«Идёт тренировочный план, но он не форсируется. Не знаю, насколько это возможно сделать в Китае», — добавил он.

СМИ сообщали, что россияне Александр Румянцев и Данила Семериков будут тренироваться в Китае с местными конькобежцами.

Ранее президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев заявил, что иностранные спортсмены по-дружески относятся к россиянам.