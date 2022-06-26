Глава Союза конькобежцев России: отношение к российским спортсменам не изменилось

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Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев заявил, что иностранные спортсмены по-дружески относятся к россиянам.
Глава Союза конькобежцев России: отношение к российским спортсменам не изменилось
  • РИА Новости

«Принципиально в спортивной среде ничего не изменилось, мы часто пересекались на международных соревнованиях, у нас большая международная семья. За некоторыми исключениями, отношение к нашим спортсменам очень лояльное и, я бы сказал, дружеское», — цитирует Гуляева ТАСС.

ISU отстранил россиян от  участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Союз руководствовался рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев рассказал об атмосфере на чемпионате мира в Монпелье без российских спортсменов.



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