Глава Союза конькобежцев России: отношение к российским спортсменам не изменилось
- РИА Новости
«Принципиально в спортивной среде ничего не изменилось, мы часто пересекались на международных соревнованиях, у нас большая международная семья. За некоторыми исключениями, отношение к нашим спортсменам очень лояльное и, я бы сказал, дружеское», — цитирует Гуляева ТАСС.
ISU отстранил россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Союз руководствовался рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
Ранее азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев рассказал об атмосфере на чемпионате мира в Монпелье без российских спортсменов.