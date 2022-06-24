Азербайджанский фигурист заявил, что атмосфера на чемпионате мира без россиян была другой

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Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев рассказал об атмосфере на чемпионате мира в Монпелье без российских спортсменов.
Азербайджанский фигурист заявил, что атмосфера на чемпионате мира без россиян была другой
  • Gettyimages.ru
  • © Matthew Stockman

«Была ли атмосфера иной без россиян? Да, конечно. На чемпионаты всегда приезжает много русских болельщиков, они всегда поддерживают, а на этом чемпионате мира такого не было», — приводит слова Литвинцева «Чемпионат».

Напомним, что российские фигуристы пропустили чемпионат мира в Монпелье из-за отстранения ISU. Союз руководствовался рекомендациями Международного олимпийского комитета.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила шансы сборной России вернуться на международные турниры.

 

 

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