В РФС выступили за создание чемпионата среди ветеранов

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян считает, что необходимо создать чемпионат среди ветеранов.

«Я уже 20 лет говорю, что нужно обязательно создать турнир для ветеранов футбола. Это раньше практиковалось, в советское время, когда играли ветераны разных команд. Поэтому я всё это поддерживаю. Высшее руководство РФС об этом знает», — цитирует Мирзояна РИА Новости.

Бывший защитник московского «Спартака» является председателем комитета ветеранов РФС.

Перед матчем за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:0) состоялась игра с участием бывших известных футболистов санкт-петербургской и московской команд. Этот матч вызвал большой интерес у болельщиков.

Ранее сообщалось, что Томас Цорн поддержал кандидатуру Александра Алаева на пост президента РПЛ.