В РФС выступили за создание чемпионата среди ветеранов
- РИА Новости
«Я уже 20 лет говорю, что нужно обязательно создать турнир для ветеранов футбола. Это раньше практиковалось, в советское время, когда играли ветераны разных команд. Поэтому я всё это поддерживаю. Высшее руководство РФС об этом знает», — цитирует Мирзояна РИА Новости.
Бывший защитник московского «Спартака» является председателем комитета ветеранов РФС.
Перед матчем за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:0) состоялась игра с участием бывших известных футболистов санкт-петербургской и московской команд. Этот матч вызвал большой интерес у болельщиков.
Ранее сообщалось, что Томас Цорн поддержал кандидатуру Александра Алаева на пост президента РПЛ.