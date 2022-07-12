В РФС выступили за создание чемпионата среди ветеранов

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Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян считает, что необходимо создать чемпионат среди ветеранов.
В РФС выступили за создание чемпионата среди ветеранов
  • РИА Новости

«Я уже 20 лет говорю, что нужно обязательно создать турнир для ветеранов футбола. Это раньше практиковалось, в советское время, когда играли ветераны разных команд. Поэтому я всё это поддерживаю. Высшее руководство РФС об этом знает», — цитирует Мирзояна РИА Новости.

Бывший защитник московского «Спартака» является председателем комитета ветеранов РФС.

Перед матчем за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:0) состоялась игра с участием бывших известных футболистов санкт-петербургской и московской команд. Этот матч вызвал большой интерес у болельщиков.

Ранее сообщалось, что Томас Цорн поддержал кандидатуру Александра Алаева на пост президента РПЛ.

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