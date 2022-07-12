В «Спартаке» опровергли информацию о возможной смене руководителя клуба

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможной смене руководителя клуба.

«Вице-президент «Лукойла» Матыцин может стать новым руководителем «Спартака»? Нет, ничего подобного не планируется», — приводит слова пресс-службы «Спартака» «Чемпионат».

27 июня было объявлено, что Федун покидает должность вице-президента компании «ЛУКОЙЛ» в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

Федун занял пост вице-президента компании в 1994 году, а в 2004-м приобрёл контрольный пакет акций «Спартака». По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял десятое место и завоевал Кубок России. Команду покинул главный тренер Паоло Ваноли. На его место пришёл Гильермо Абаскаль.

Ранее сообщалось, что вице-президент ЛУКОЙЛа Матыцин может стать руководителем «Спартака».