Sport24: вице-президент ЛУКОЙЛа Матыцин может стать руководителем «Спартака»

Новым руководителем московского «Спартака» может стать первый вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» и член совета директоров клуба Александр Матыцин.

Матыцин станет центром принятия решений в «Спартаке». При этом нынешний президент клуба Леонид Федун, вероятно, сохранит своё место в совете директоров, сообщает Sport24.

27 июня было объявлено, что Федун покидает должность вице-президента компании «ЛУКОЙЛ» в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

Федун занял пост вице-президента компании в 1994 году, а в 2004-м приобрёл контрольный пакет акций «Спартака». По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял десятое место и завоевал Кубок России. Команду покинул главный тренер Паоло Ваноли. На его место пришёл Гильермо Абаскаль.

Ранее советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци сообщил, что покидает клуб.