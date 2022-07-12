Глава БТФ — о подозрении Карацева в участии в договорных играх: существует презумпция невиновности

Глава Белорусской теннисной федерации (БТФ) Сергей Рутенко высказался о подозрениях в участии Аслана Карацева в договорных матчах.

«В ситуации с Карацевым не хочу никого обвинять. В мире существует презумпция невиновности. На сегодняшний день, как я читал, проведено расследование немецкими журналистами и Международной федерацией тенниса. Если у них есть доказательства, факты, то ситуация простая: они должны передать всё в правоохранительные органы, и далее всё решает суд. Процедура известна. К сожалению, она не раз уже использовалась», — рассказал Руденко RT.

Ранее в Белорусской теннисной федерации прокомментировали причастность местного тренера к скандалу с Карацевым.