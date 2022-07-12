В Белорусской теннисной федерации прокомментировали причастность местного тренера к скандалу с Карацевым
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«Хотелось бы отметить, что Егор Яцык, бывший наставник Карацева, не является членом Белорусской теннисной федерации. Являясь в прошлом спортсменом, осуждаю действия атлетов в любых видах спорта, связанные с договорными матчами и ставками. Разделяю позицию властей всех стран в мире, которые борются с этим злом», — заявил Руденко RT.
Ранее юрист Илья Чичеров рассказал, какое наказание может ожидать Карацева по обвинению в договорных матчах.