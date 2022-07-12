Тарасова прокомментировала высказывание члена МОК о возможном неучастии россиян в Играх

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что заявления о нежелании общества допустить россиян и белорусов до участия в Олимпийских играх в Париже могут повториться и к зимней Олимпиаде в Италии.

«Думаю, что и с зимними Играми будет то же самое. Неужели МОК и дальше так будет себя вести? Десять раз не наказывают, у нас и так уже нет никаких соревнований. Что они от нас хотят? Они не страну хотят наказать, а конкретных одарённых людей, которые посвятили этому всю свою жизнь», — цитирует Тарасову ТАСС.

Она подчеркнула, что данное решение очень жестокое и несправедливое.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету МОК.

Ранее в МОК оценили шансы россиян на участие в Олимпиаде-2024.