Менеджер Карякина рассказал, что был ошарашен его критикой в адрес ФШР

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Менеджер Сергея Карякина Кирилл Зангалис прокомментировал критику подопечного в адрес руководства Федерации шахмат России (ФШР).
Менеджер Карякина рассказал, что был ошарашен его критикой в адрес ФШР
  • AP

«Как руководитель пресс-службы ФШР и менеджер Сергея Карякина, скажу откровенно: я был ошарашен постом Сергея Карякина о Федерации шахмат России. Это решение он принял самостоятельно, наверное, впервые не посоветовавшись со мной за десять лет крепкой дружбы и доверительного сотрудничества. И раз он занял такую позицию, значит, считает её правильной», — цитирует Зангалиса ТАСС.

Он также подчеркнул, что не может отвечать за видение и выбор Карякина, но не разделяет его точку зрения. По его словам, руководство ФШР сделало очень много для российских шахмат.

Напомним, что Карякин в своём Telegram-канале написал, что исполнительный директор ФШР Марк Глуховский был главным инициатором коллективного письма ряда гроссмейстеров и сотрудников ФШР против спецоперации и стал одним из подписантов, а потом уехал в Израиль и оттуда руководил организацией.

Ранее Карякин предложил кандидатуру Карпова на пост президента ФШР.

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