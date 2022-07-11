Карякин предложил кандидатуру Карпова на пост президента ФШР

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов представляет собой идеальную кандидатуру на пост президента Федерации шахмат России (ФШР).

«После того как я написал большой пост про то, что на самом деле происходит в Федерации шахмат России, у общественности возникли справедливые вопросы. В первую очередь, что делать дальше, и не хочу ли я выдвинуть свою кандидатуру на выборах нового президента федерации», — написал Карякин в своём Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что является действующим спортсменом и в данной роли принесёт больше пользы. По его словам, на данный момент у него нет амбиций и свободного времени для совмещения работы.

«После длительных размышлений я нашёл, как мне кажется, идеальную кандидатуру на пост возможного руководителя российской шахматной федерации. Это Анатолий Евгеньевич Карпов! Анатолий Евгеньевич, надеюсь, вы ответите согласием на моё предложение выдвинуть кандидатуру на должность президента ФШР», — добавил Карякин.

Напомним, что Карякин в своём Telegram-канале написал, что исполнительный директор ФШР Марк Глуховский был главным инициатором коллективного письма ряда гроссмейстеров и сотрудников ФШР против спецоперации и стал одним из подписантов, а потом уехал в Израиль и оттуда руководил организацией.

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.

Ранее Карпов согласился с критикой ФШР со стороны Карякина.