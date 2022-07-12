Колосков считает, что у Алаева есть большой опыт работы в футболе, чтобы стать президентом РПЛ
- РИА Новости
«Такого опыта, как у него, ни у кого нет. Долгие годы работал в качестве генерального секретаря, потом возглавлял ФНЛ. Он зарекомендовал себя на практике как руководитель футбольной лиги, человеком, который знает предмет», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».
Завершилась регистрация кандидатов для участия в выборах президента РПЛ. В выборах будет участвовать один кандидат — Александр Алаев.
27 июня стало известно об уходе Ашота Хачатурянца с поста главы лиги. Он занимал эту должность с ноября 2021 года.
Ранее сообщалось, что Томас Цорн поддержал кандидатуру Алаева на пост президента РПЛ.