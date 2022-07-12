Сёмин считает Алаева хорошей кандидатурой на пост президента РПЛ

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поддержал кандидатуру Александра Алаева на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сёмин считает Алаева хорошей кандидатурой на пост президента РПЛ
  • РИА Новости

«Он уже опытный руководитель, который давно в футболе. Он при многих руководителях поработал, теперь ему предстоит самостоятельная работа, в которой он хорошо разбирается», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Завершилась регистрация кандидатов для участия в выборах президента РПЛ. В выборах будет участвовать один кандидат — Александр Алаев.

27 июня стало известно об уходе Ашота Хачатурянца с поста главы лиги. Он занимал эту должность с ноября 2021 года.

Ранее сообщалось, что Томас Цорн поддержал кандидатуру Алаева на пост президента РПЛ.

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