Сёмин считает Алаева хорошей кандидатурой на пост президента РПЛ
- РИА Новости
«Он уже опытный руководитель, который давно в футболе. Он при многих руководителях поработал, теперь ему предстоит самостоятельная работа, в которой он хорошо разбирается», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».
Завершилась регистрация кандидатов для участия в выборах президента РПЛ. В выборах будет участвовать один кандидат — Александр Алаев.
27 июня стало известно об уходе Ашота Хачатурянца с поста главы лиги. Он занимал эту должность с ноября 2021 года.
Ранее сообщалось, что Томас Цорн поддержал кандидатуру Алаева на пост президента РПЛ.