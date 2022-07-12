Глава IIHF: не только Федотов имеет проблемы с армией в России

Президент Международной федерации хоккея (IHF) Люк Тардиф прокомментировал ситуацию с военной службой голкипера сборной России и клуба «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова.

«Не только один Иван Федотов сейчас в России оказался в такой ситуации. Наш принцип заключается в том, что IIHF никогда не станет отменять законы и решения властей любой из стран, хоть это и грустно», — цитирует Тардифа РИА Новости.

1 июля 25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата по подозрению в уклонении от службы в армии. Позже СМИ сообщили, что голкипер был отправлен в воинскую часть.

Федотов в сезоне-2021/22 в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. 7 мая игрок подписал контракт новичка с «Филадельфией».

Ранее сообщалось, что стали известны новые подробности о военной службе Федотова в Северодвинске.