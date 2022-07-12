Бэйл заявил, что хочет оставить свой след в MLS

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Полузащитник «Лос-Анджелеса» Гарет Бэйл рассказал о планах в Главной лиге футбола (MLS).
Бэйл заявил, что хочет оставить свой след в MLS
  • РИА Новости

«Я хочу оставить свой след в MLS. Это не поездка на короткое время. Надеюсь, что выступление здесь даст мне возможность подготовиться к следующему чемпионату Европы, а может, и дальше — к чемпионату мира 2026 года», — цитирует Бэйла Daily Mail.

1 июня Бэйл сообщил, что покидает мадридский «Реал». Он присоединился к королевскому клубу в 2013 году. За всё время футболист провёл 258 матчей в составе сливочных, забил 106 мячей и отдал 67 голевых передач.

Ранее нападающий Луис Суарес рассказал, что может продолжить карьеру в MLS.

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