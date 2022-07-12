Суарес рассказал, что может продолжить карьеру в MLS

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Нападающий Луис Суарес сообщил, что может продолжить карьеру в Главной лиге футбола (MLS).
Суарес рассказал, что может продолжить карьеру в MLS
  • AP

«У меня есть несколько вариантов на январь, нужно всё проанализировать. Рынок в MLS очень сложный. Одни клубы хотят тебя подписать, но у них может не быть места в заявке, поэтому нужно ждать января. Другие клубы готовы подписать контракт уже сейчас, но мне нужно гарантированное место в плей-офф», — приводит слова Суареса Goal.

По его словам, он готов выслушать все предложения, но некоторые ему не подходят, так как команды, которые не попадают в плей-офф, завершают сезон в октябре. Он также подчеркнул, что пауза за месяц до чемпионата мира ему невыгодна.

Напомним, что Суарес присоединился к «Атлетико» в 2020 году. В текущем сезоне форвард принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес» объявил о подписании контракта с Бэйлом.

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