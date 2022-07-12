Агент Языджи: особого интереса из России нет

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Адам Чебеджи, агент полузащитника французского «Лилля» Юсуфа Языджи, высказался о будущем своего клиента.
Агент Языджи: особого интереса из России нет
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«Особого интереса из России нет, я уже покинул страну. Я вернулся в Турцию на Курбан-байрам, отсюда полечу по поводу Юсуфа в Англию», — цитирует Чебеджи «РБ Спорт».

25-летний футболист перешёл в ЦСКА зимой 2022 года из «Лилля» на правах аренды и с тех пор провёл за российскую команду 12 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи. По окончании сезона московский клуб не стал выкупать турецкого игрока.

Ранее в «Лилле» не стали комментировать интерес «Салернитаны» к Языджи.

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