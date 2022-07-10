В «Лилле» не стали комментировать интерес «Салернитаны» к Языджи

Пресс-служба «Лилля» отказалась комментировать информацию об интересе к полузащитнику Юсуфу Языджи со стороны «Салернитаны».

«В данный момент у клуба нет достаточного разрешения, чтобы комментировать огромное количество слухов трансферного рынка», — приводит слова пресс-службы клуба «Чемпионат».

25-летний футболист перешёл в ЦСКА зимой 2022 года из «Лилля» на правах аренды и с тех пор провёл за российскую команду 12 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи. По окончании сезона московский клуб не стал выкупать турецкого игрока.

Ранее сообщалось, что два клуба АПЛ хотят подписать Языджи.