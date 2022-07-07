Источник: два клуба АПЛ хотят подписать Языджи

Полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи, выступавший за ЦСКА, может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ).

По информации Sabah Spor, игрок попал в сферу интересов «Фулхэма» и «Ноттингем Форест». Отмечается, что «Лилль» планирует выручить с трансфера Языджи €13,5 млн.

25-летний футболист перешёл в ЦСКА зимой 2022 года из «Лилля» на правах аренды и с тех пор провёл за российскую команду 12 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи. По окончании сезона московский клуб не стал выкупать турецкого игрока.

Ранее в «Лилле» рассказали о будущем Юсуфа Языджи.