В «Лилле» рассказали о будущем Языджи в команде

Представители «Лилля» сообщили, когда примут решение по будущему турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.

«В скором времени у нас будет новый тренер — он ещё не приехал в расположение клуба. Как только он приедет, мы определимся с будущим Юсуфа», — цитирует пресс-службу «Лилля» «Чемпионат».

25-летний футболист перешёл в ЦСКА зимой из «Лилля» на правах аренды и с тех пор провёл за российскую команду 12 матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, почему ЦСКА не смог договориться с «Лиллем» о выкупе Языджи.