В «Лилле» рассказали о будущем Языджи в команде

Короткая ссылка
Представители «Лилля» сообщили, когда примут решение по будущему турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.
В «Лилле» рассказали о будущем Языджи в команде
  • РИА Новости

«В скором времени у нас будет новый тренер — он ещё не приехал в расположение клуба. Как только он приедет, мы определимся с будущим Юсуфа», — цитирует пресс-службу «Лилля» «Чемпионат».

25-летний футболист перешёл в ЦСКА зимой из «Лилля» на правах аренды и с тех пор провёл за российскую команду 12 матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, почему ЦСКА не смог договориться с «Лиллем» о выкупе Языджи.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить