Бабаев рассказал, почему ЦСКА не смог договориться с «Лиллем» о выкупе Языджи

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об уходе турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.

«Мы благодарны Юсуфу за его период в составе ЦСКА. Однако наше видение финансовой составляющей трансфера отличается от позиции «Лилля», в том числе это связано и с изменившимися внешними обстоятельствами. Желаем Юсуфу удачи в дальнейшей карьере», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

25-летний футболист перешёл в столичный клуб зимой из «Лилля» и с тех пор провёл за российскую команду 12 матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи. Права на Языджи принадлежат «Лиллю».

Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется полузащитником «Фиорентины» Пульгаром.