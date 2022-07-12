Джокович назвал запретной тему возможного завершения карьеры

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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что в его команде не принято обсуждать тему возможного завершения карьеры.
Джокович назвал запретной тему возможного завершения карьеры
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«Несмотря на это, у меня нет временных ограничений относительно того, как долго я буду профессионально заниматься теннисом. Все в моей команде знают, что это запретная тема, не хочу, чтобы кто-то навязывал мне мнение. Карьера должна продолжаться — особенно если я смогу выигрывать турниры Большого шлема», — цитирует Джоковича B92.

35-летний теннисист из Сербии, посеянный под первым номером, в финальном матче Уимблдона нанёс поражение Кирьосу в четырёх сетах со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6. Игра продолжалась 3 часа 1 минуту.

На счету Джоковича 21 титул турниров Большого шлема, он вышел на чистое второе место, обойдя Роджера Федерера (20). Лидером по количеству титулов является испанец Рафаэль Надаль (22).

Ранее Джокович сообщил, что не планирует вакцинироваться перед US Open.

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