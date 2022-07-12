Агент Бийола отреагировал на информацию о переходе полузащитника ЦСКА в «Удинезе»

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Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Удинезе».
Агент Бийола отреагировал на информацию о переходе полузащитника ЦСКА в «Удинезе»
  • Gettyimages.ru

«Ничего не могу сказать об этом. Нужно спрашивать у ЦСКА», — цитирует Чибежа РИА Новости.

СМИ сообщали, что итальянский клуб выкупит хавбека за €5 млн и подпишет контракт с ним до конца июня 2027 года.

В сезоне-2021/22 словенский футболист провёл в составе армейцев в разных турнирах 29 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Ранее агент Вагнера Лава рассказал, что футболист готов рассмотреть предложение от столичного клуба.

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