Агент: Вагнер Лав всегда заинтересован в возвращении в ЦСКА

Агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лава, рассказал, что футболист готов рассмотреть предложение от столичного клуба.

«Вагнер всегда заинтересован в возвращении в ЦСКА. Мы всегда ждём приглашения от клуба. Сейчас открыты к предложениям», — цитирует Феррейру Sport24.

В сезоне-2021/22 Вагнер Лав провёл за «Мидтьюлланд» десять матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. 37-летний бразилец уже выступал в составе ЦСКА с 2004 по 2012-й и в 2013 году. С армейцами он три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА.

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