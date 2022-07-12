Алвес: «Барселона» не заботится о людях, которые творили её историю

Защитник Дани Алвес прокомментировал свой уход из «Барселоны».

«Мне не понравилось лишь то, как был организован мой уход. «Барселона» не заботится о людях, которые творили её историю. Как болельщик, я бы хотел, чтобы клуб вел дела иначе», — цитирует Алвеса The Guardian.

Бразилец покинул команду свободным агентом по истечении контракта, который закончился 30 июня 2022 года.

Всего за испанский клуб 39-летний футболист провёл 402 матча и забил 22 мяча. В составе «Барселоны» Алвес выиграл 23 трофея, в том числе чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Ранее Алвес написал прощальное письмо после ухода из «Барселоны».