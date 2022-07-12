Ягудин: Щербакова справилась и выиграла турнир всей её жизни

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал о своём отношении к победительнице Олимпиады Анне Щербаковой, которая стала частью шоу Ильи Авербуха «Чемпионы».

«Я понимал, что она готова, но на тренировках часто не было ничего, потому что были сломаны коньки. Начинала с нуля. А ведь это турнир всей её жизни. И она справилась», — цитирует Ягудина Sport24.

Он добавил, что ему импонирует воспитанность Анны. Он отметил, что давал советы фигуристке, как настроиться на выступления в шоу.

Щербакова принимает участие в шоу Авербуха «Чемпионы», которое проходит с 8 июля по 7 августа. В первом отделении она выступает с произвольной программой сезона-2021/22 «Мастер и Маргарита», а во втором — с новым показательным номером на стихи Окуджавы.

Ранее Щербакова назвала главное отличие между работой с Авербухом и Тутберидзе.