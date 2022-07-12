Джокович высказался о травме Надаля на Уимблдоне

Победитель Открытого чемпионата Великобритании — 2022 Новак Джокович прокомментировал травму Рафаэля Надаля, который снялся по ходу Уимблдона.

«Если вы хотите сказать, что некоторые люди не верят, что с такой травмой можно играть, то могу ответить, что это ужасно сложно. Я выпил все обезболивающие в мире», — цитирует Джоковича Tennis World USA.

Надаль из-за травмы снялся с полуфинальной игры Уимблдона с австралийцем Ником Кирьосом.

Испанец во время четвертьфинального матча с американцем Тейлором Фритцем брал медицинский тайм-аут, однако смог одержать победу со счётом 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4).

Ранее чемпион Australian Open заподозрил Надаля в симуляции по ходу матча Уимблдона.