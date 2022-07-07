Чемпион Australian Open заподозрил Надаля в симуляции по ходу матча Уимблдона

Победитель Открытого чемпионата Австралии 2015 года в парном разряде Фабио Фоньини заподозрил испанского теннисиста Рафаэля Надаля в симуляции на Уимблдонском турнире 2022 года.

«Он более четырёх часов сражался как сумасшедший. Такому верить нельзя», — написал Фоньини в социальных сетях.

Во время четвертьфинального матча Надаль брал медицинский тайм-аут, однако смог одержать победу над американцем Тейлором Фритцем со счётом 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4). В полуфинале испанец встретится с австралийцем Ником Кирьосом.

Ранее Фритц назвал поражение от Надаля на Уимблдоне самым болезненным в карьере.