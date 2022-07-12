Мостовой: пока Fan ID будешь делать, половина чемпионата пройдёт

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о введении паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

«Ясно, что со временем всё нормализуется. То, что люди не могут оформить Fan ID — всё плохо и неорганизованно. Пока этот Fan ID будешь делать, половина чемпионата пройдёт», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее жена Валерия Карпина рассказала, с какими проблемами столкнулась при оформлении Fan ID.