Абхазия предложила создать футбольный турнир для Крыма, Южной Осетии, ДНР, ЛНР

Председатель Государственного комитета по делам молодёжи и спорта Республики Абхазия Джемал Губаз в ДНР выступил с предложением создать футбольный турнир — «Чемпионат Содружества».

В турнире смогут быть задействованы команды Крыма, Абхазии, Южной Осетии, ДНР, ЛНР, Херсона, Запорожья и других регионов, пожелавших в нём участвовать, передаёт пресс-служба Академии футбола Крыма.

Напомним, что УЕФА разрешил крымским клубам выступать только в чемпионате региона. В 2015 году для команд полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой Крымского футбольного союза (КФС).

Ранее сообщалось, что РФС не видит возможностей для включения клубов из Крыма под эгиду организации.