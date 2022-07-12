Полоз: если убрать Барриоса, то «Зенит» развалится капитально

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз высказался об игре «Зенита».

«На игру «Зенита» очень сильно влияет центральная ось. Если убрать Барриоса — команда развалится капитально. Его очень тяжело вскрыть. Это касается РПЛ. В Лиге чемпионов им намного тяжелее», — рассказал Полоз на телеканале «Россия 24».

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2021/22 и выиграл Суперкубок-2022. Команда из Санкт-Петербурга в матче первого тура сыграет в гостях с подмосковными «Химками» 15 июля.

Ранее Ольга Смородская заявила, что «Зенит» станет чемпионом в сезоне-2022/23.