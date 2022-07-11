Роман Ротенберг удостоен высокой государственной награды

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В Министерстве спорта сообщили, что главный тренер петербургского хоккейного СКА Роман Ротенберг получил высокую государственную награду.

41-летний специалист награждён почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». Соответствующий указ подписал министр спорта Олег Матыцин, сообщает пресс-служба ведомства.

Ротенберг совмещает посты главного тренера СКА, первого вице-президента Федерации хоккея России (ФХР) и генерального директора клуба из Санкт-Петербурга. Под его руководством СКА дошёл до финала Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где уступил будущему обладателю Кубка Гагарина столичному ЦСКА.

Ранее сообщалось, что объявлены победители Международной премии РБ — 2022.

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