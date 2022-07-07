Объявлены победители Международной премии РБ-2022

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Стали известны победители Международной премии РБ-2022.
Объявлены победители Международной премии РБ-2022
  • РИА Новости

В номинации «Спортсмен года» победила гимнастка Дина Аверина. Александр Овечкин получил награду «Амбассадор года», лучшим спортивным журналистом стал Севастиан Терлецкий («Спорт-Экспресс»), лучшим телекомментатором — Константин Генич. В номинации «Лучший топ-менеджер в спортивной отрасли» победил Сергей Галицкий. 

Специальным гостем Премии РБ-2022 стал Эммануэль Адебайор. Тоголезский футболист прославился выступлениями за лондонский «Арсенал», мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Организаторы ушли от привычного формата и превратили мероприятие в театрализованное шоу, доверив постановку Юрию Квятковскому — преподавателю Школы-студии МХАТ, актеру, режиссеру «Мастерской Брусникина», помощнику художественного руководителя театра «Практика». В спектакле приняли участие более восьмидесяти актеров мюзикла и балета, оркестр и бэнд под руководством музыкального директора Юрия Макарычева.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова отреагировала на выбор жюри Дины Авериной в номинации «Спортсмен года» в рамках Премии РБ.

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