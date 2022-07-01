Винер-Усманова рассказала, что повлияло на выбор жюри Дины Авериной спортсменом года

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова отреагировала на выбор жюри Дины Авериной в номинации «Спортсмен года» в рамках Премии РБ.

«Произошедший прилюдно мрак и ужас на Олимпиаде с Диной Авериной, которая на 100% должна была выиграть свою золотую медаль и не выиграла, видел весь мир. Поэтому думаю, такое решение было принято нашими людьми, потому что Дина так выступила», — цитирует Винер-Усманову Sport24.

По её словам, она всегда критично и справедливо подходит к вопросу выбора премии. Она также отметила, что сёстры соревновались в номинации с такими великими спортсменами, как трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов и золотая медалистка ОИ-2022 в Пекине фигуристка Анна Щербакова.

Дина Аверина на летней Олимпиаде в Токио 2020 года заняла второе место в многоборье. Арина Аверина тогда осталась четвёртой. Золото выиграла израильтянка Линой Ашрам.

Ранее Дина Аверина рассказала о своих эмоциях от победы в номинации «Лучший спортсмен» на Премии РБ — 2022.