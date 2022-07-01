Дина Аверина — о победе в номинации «Лучший спортсмен»: было неожиданно

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала о своих эмоциях от победы в номинации «Лучший спортсмен» на Премии РБ — 2022.

«Было неожиданно, что я получила эту награду. Вдвойне приятно, что это произошло в «Лужниках», в родном доме. Я тут получала разные медали: золотые, серебряные и бронзовые. Но никогда не получала награду, которая касается спорта, но не относится к художественной гимнастике», — заявила Аверина RT.

Серебряный призёр Олимпиады 2020 года в Токио также рассказала о ближайших планах.

«Сейчас поедем в Пятигорск, будем восстанавливаться и готовиться к стартам. Хотелось бы выступать после Олимпиады на международной арене. Сначала было сложно. Не знали, куда себя деть. Спасибо большое нашему агенту и Ирине Винер, которые нам помогли. Мы сейчас проводим мастер-классы по России. У нас получилась очень насыщенная жизнь. Мы ездили в Пензу, Казань, Санкт-Петербург. Тренируемся, успеваем выступать, ходим на мероприятия. Очень интересно стало. Мне очень нравится», — заключила она.

Дина Аверина на летней Олимпиаде в Токио 2020 года заняла второе место в многоборье. Арина Аверина тогда осталась четвёртой. Золото выиграла израильтянка Линой Ашрам.

Ранее гимнастки Аверины рассказали, что им было тяжело смотреть олимпийский турнир фигуристок.