Экс-защитник «Спартака» Мор — о получении Fan ID: миссия невыполнима

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор рассказал, что не смог получить паспорт болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

«Я уже 100 фото разных отправил для регистрации заявки на получение Fan ID. Без шансов, злость распирает, все фото не подходят. Бред какой-то. Миссия невыполнима», — написал Мор в Twitter.

С похожими проблемами столкнулась Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России по футболу и «Ростова» Валерия Карпина. Её дочерям отказали в оформлении Fan ID, поскольку у детей нет свидетельства о рождении российского образца.

В пресс-службе Минцифры рассказали, каким образом иностранные граждане могут оформить карту болельщика.

Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее экс-хавбек московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов выступил против введения Fan ID.











