В Минцифры сообщили, как иностранцы могут оформить карту болельщика

В пресс-службе Минцифры рассказали, каким образом иностранные граждане могут оформить карту болельщика.

«Чтобы получить карту болельщика иностранцу, нужно зарегистрироваться на сайте «Госуслуги». Для этого на странице регистрации необходимо выбрать вариант «Другой способ регистрации». После регистрации на «Госуслугах» нужно пройти стандартную процедуру получения карты болельщика — она едина для всех», — приводит слова пресс-службы Минцифры РИА Новости.

Согласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее жена Валерия Карпина рассказала, с какими проблемами столкнулась при оформлении Fan ID.