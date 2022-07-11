Джикия поблагодарил фанатов «Спартака» за поддержку после поражения в матче за Суперкубок

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Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия обратился к болельщикам после поражения в матче за Суперкубок России по футболу от петербургского «Зенита».
Джикия поблагодарил фанатов «Спартака» за поддержку после поражения в матче за Суперкубок
  • РИА Новости

«Большое спасибо всем за поддержку. В Питере вас было очень много, на матч приехали люди со всей России. Впереди новый и сложный сезон. Мы верим в свои силы и вашу поддержку. Спасибо всем, кто рядом и верит в команду», — написал Джикия в социальных сетях.

«Спартак» в Санкт-Петербурге с разгромным счётом потерпел поражение от «Зенита» (0:4).

Красно-белые в матче первого тура чемпионата России сезона-2022/23 в гостях сыграют с грозненским «Ахматом» 16 июля.

Ранее полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал поражение команды в матче за Суперкубок России по футболу с «Зенитом».



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